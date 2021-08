聖荷西亞裔漢3年前遇害 警方公開視頻追緝疑兇（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

2018年聖荷西居民Khan Kieu在家中被殺害,至今仍未破案,為了徵集新線索,兇殺懸案調查人員周一發布了當時案件的監控視頻錄像,公開了嫌疑人的汽車在街上行駛,以及嫌犯下車走動的畫面。

據警方表示,這宗兇殺案發生在2018年6月21號下午,案發地點是Misty Glen Court的一處獨立屋,時年54歲的Khanh Kieu就在其家中被害。

根據周一公佈的鄰居家的監控錄像,3名男性駕駛一輛黑色雷克薩斯ES350轎車,停在房子前面,他們急忙下車後,便強行闖入家中,並開槍打死了Kieu,3人隨後逃離現場,看來搶劫不是動機。

任何了解兇殺案信息的人,都可以通過撥打電話(408) 277-5283,或電郵至[email protected]聯繫警長Cary或警探Ramirez,希望保持匿名的人可以撥打止罪熱線(408) 947-7867。

提供導致嫌疑人被捕和定罪的信息的人,可能有資格獲得矽谷犯罪阻止者提供的現金獎勵。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。