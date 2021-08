舊金山纜車恢復行駛 乘客本月可免費乘搭（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

久違的纜車鐘聲,周一再在舊金山(三藩市)響起,乘客在本月可以免費乘搭纜車。

自去年3月停運以來,舊金山纜車在16個月後恢復行駛。

紐約遊客說:「我們來舊金山,希望在這個年頭能坐上纜車。」

舊金山居民說:「哦那是絕對的,我數日子都快急死了,我住在這,我住在北岸區,我問過了工作人員,他們人很好,叫我上車,因為我住在這裡,一切都很精彩,真的很榮幸。」

纜車服務在整個8月都是免費的,但沒有一個明確的纜車出行時刻表,因為主要是要讓長時間停駛的纜車重新暢順地運行,公車局鼓勵乘客提供反饋,到下個月纜車將恢復收費。

在疫情大流行期間,Muni公車局整合資源到核心網絡,旨在為醫護和其他必要服務員工提供服務。

纜車系統停運,是自1980年代全系統重建以來最長的一次。

到9月初,所有三條纜車路線都將恢復,從早上7點運行到晚上10點左右。

