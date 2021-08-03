舊金山纜車恢復行駛 乘客本月可免費乘搭（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

久違的纜車鐘聲，周一再在舊金山（三藩市）響起，乘客在本月可以免費乘搭纜車。

自去年3月停運以來，舊金山纜車在16個月後恢復行駛。

紐約遊客說：「我們來舊金山，希望在這個年頭能坐上纜車。」

舊金山居民說：「哦那是絕對的，我數日子都快急死了，我住在這，我住在北岸區，我問過了工作人員，他們人很好，叫我上車，因為我住在這裡，一切都很精彩，真的很榮幸。」

纜車服務在整個8月都是免費的，但沒有一個明確的纜車出行時刻表，因為主要是要讓長時間停駛的纜車重新暢順地運行，公車局鼓勵乘客提供反饋，到下個月纜車將恢復收費。

在疫情大流行期間，Muni公車局整合資源到核心網絡，旨在為醫護和其他必要服務員工提供服務。

纜車系統停運，是自1980年代全系統重建以來最長的一次。

到9月初，所有三條纜車路線都將恢復，從早上7點運行到晚上10點左右。

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