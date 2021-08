舊金山Mission Bay新可負擔出租房屋接受申請

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)有新的可負擔出租房屋接受申請,另外也有可負擔房屋開放輪候名單。

位於Mission Bay大道北588號的FIVE88可負擔房屋,現正接受輪候名單申請,目前沒有單位空置,但開放輪候名單。

符合資格的人士如果被列入500個輪候名額之中,當有單位出租時,當局將會考慮輪候名單的申請人。

收入限制方面,一人年收入不能超過69,000元,4人家庭不能多於98,550元,申請截止時間是本月13號下午5時。

另外,位於Market街1177號的Trinity第四期可負擔房屋正接受申請,有13個一睡房單位和61個兩睡房單位,月租1,379元至1,533元。

收入限制方面,一人住戶年收入不能超過51,300元,四人家庭年收入不能超出73,250元,申請截止時間是本月24號下午5時。

詳情可瀏覽:

Trinity Phase IV

https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KRHeEUAX

FIVE88 wait list

https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KaUcoUAF

