【KTSF】

聖荷西市政府周一重新對外開放,但是進入市府必須要戴口罩。

聖荷西市政府表示,重新對外開放後,市民又可以在市府內親自申請建築、規劃、消防、公共工程等許可證,繳費服務也接受親自服務,但必須上網預約,不過市府還是建議市民利用網上或是視訊服務,以防止Delta印度變種病毒傳染。

此外,經過一年半的網上會議,聖荷西市議會周二將首次舉行現場及網上混合會議,也就是市民可以親自前往市議會參加會議,但必須戴口罩,其他的人還是可以透過視訊參加會議。

不管有沒有打疫苗,進入市府的人都必須戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。