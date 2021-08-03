CDC禁迫遷令到期 數以百萬計民眾或失居所（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾病防控中心（CDC）頒佈的「全國禁止迫遷令」在週末已經到期，數以百萬計的民眾可能面對失去居所，正催促國會採取行動，解決這個住屋危機。

美國正面對另一個住屋危機，就是聯邦逼遷禁令已經在週末到期，估計有過千萬人無力交租，或無力繳交房貸而被收回物業，正面臨失去居所，非洲裔和拉美裔住客最受衝擊。

因此國會必須採取行動，民主黨人要在8月休會前，盡快通過延長這聯邦逼遷禁令。

聯邦眾議院議長普洛西說：「涉及立法的技術性問題，我們需要更多時間。」

有共和黨人拒絕延長這個逼遷禁令。

北卡羅萊納州共和黨聯邦眾議員Patrick McHenry說：「民主黨人有機會去改變，可悲的是，當前這個無能程度，我們沒在2月、3月、4月、5月、6月，甚至7月採取行動。」

民主黨籍眾議員Cori Bush表示，她自己曾經被逼遷多次，被迫要住在自己的車裡面，她唯有在國會大樓的樓梯睡覺，以示抗議，催促當局行動。

Bush說：「我很髒和不自在，人們就是這樣生活，若不行動。」

民主黨籍眾議員Alexandria Cortez更抨擊，自己的黨漠視逼遷令的期限，有部份民主黨人正建議動用現行的聯邦紓困金，來幫助有需要的民眾。

拜登政府容許逼遷禁令在週末屆滿，又說政府沒有權去阻止法庭的判決，總統拜登正催促州和地方政府使用緊急租金援助計劃，以及美國救援計劃中的資金，去幫助民眾避免逼遷。

聯邦逼遷禁令已經結束，最少有十多個州，由加州以至紐約州已通過某種形式的防止逼遷法例。

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