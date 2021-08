CDC禁迫遷令到期 數以百萬計民眾或失居所（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)頒佈的「全國禁止迫遷令」在週末已經到期,數以百萬計的民眾可能面對失去居所,正催促國會採取行動,解決這個住屋危機。

美國正面對另一個住屋危機,就是聯邦逼遷禁令已經在週末到期,估計有過千萬人無力交租,或無力繳交房貸而被收回物業,正面臨失去居所,非洲裔和拉美裔住客最受衝擊。

因此國會必須採取行動,民主黨人要在8月休會前,盡快通過延長這聯邦逼遷禁令。

聯邦眾議院議長普洛西說:「涉及立法的技術性問題,我們需要更多時間。」

有共和黨人拒絕延長這個逼遷禁令。

北卡羅萊納州共和黨聯邦眾議員Patrick McHenry說:「民主黨人有機會去改變,可悲的是,當前這個無能程度,我們沒在2月、3月、4月、5月、6月,甚至7月採取行動。」

民主黨籍眾議員Cori Bush表示,她自己曾經被逼遷多次,被迫要住在自己的車裡面,她唯有在國會大樓的樓梯睡覺,以示抗議,催促當局行動。

Bush說:「我很髒和不自在,人們就是這樣生活,若不行動。」

民主黨籍眾議員Alexandria Cortez更抨擊,自己的黨漠視逼遷令的期限,有部份民主黨人正建議動用現行的聯邦紓困金,來幫助有需要的民眾。

拜登政府容許逼遷禁令在週末屆滿,又說政府沒有權去阻止法庭的判決,總統拜登正催促州和地方政府使用緊急租金援助計劃,以及美國救援計劃中的資金,去幫助民眾避免逼遷。

聯邦逼遷禁令已經結束,最少有十多個州,由加州以至紐約州已通過某種形式的防止逼遷法例。

