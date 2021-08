【有線新聞】

紐約州檢察長辦公室發表獨立調查報告,認定州長科莫(Andrew Cuomo)曾性騷擾多名女性。

檢察長詹樂霞稱這天對紐約州來說是很悲痛的一天,又指科莫的行為犯法,感謝受害人挺身而出;無論多有權力的人也不能夠性騷擾女性或觸犯保障人權的法例。

報告中展示了大量通訊記錄,還有相片等物證。對科莫的指控早於去年年底已曝光,詹樂霞於今年2月底宣布進行獨立調查,州議會亦於3月批准展開彈劾調查。科莫曾為自己對女性的言論致歉,但否認是性騷擾。

