Delta變種病毒肆虐 婦產科醫生呼籲孕婦接種疫苗（視頻）

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由於Delta變種病毒肆虐，兩個權威的婦產科醫生組織呼籲孕婦接種疫苗。

美國婦產科學院和母胎醫學會表示，孕婦需要在疫情期間受到保護。

國家醫學協會主席Rachel Villanueva醫生說：「Delta變種，我們玩不起。」

這個權威衛生組織表示，根據成千上萬孕婦接種的數據顯示，懷孕期間接種新型肺炎疫苗安全。

Villanueva醫生說：「我們知道，孕婦雖然風險不高，但若受病毒影響，孕期重症的風險更高，去醫院的次數更多，要接受機械通氣，或必須使用呼吸機，死亡率更高，因此需要非常重視。」

在6月發布的一項研究中，CDC聲稱孕婦的疫苗接種率正在增加，但是與同年齡組的非孕婦相比，接種人數仍然很低。

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