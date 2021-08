Delta變種病毒肆虐 婦產科醫生呼籲孕婦接種疫苗（視頻）

【KTSF】

由於Delta變種病毒肆虐,兩個權威的婦產科醫生組織呼籲孕婦接種疫苗。

美國婦產科學院和母胎醫學會表示,孕婦需要在疫情期間受到保護。

國家醫學協會主席Rachel Villanueva醫生說:「Delta變種,我們玩不起。」

這個權威衛生組織表示,根據成千上萬孕婦接種的數據顯示,懷孕期間接種新型肺炎疫苗安全。

Villanueva醫生說:「我們知道,孕婦雖然風險不高,但若受病毒影響,孕期重症的風險更高,去醫院的次數更多,要接受機械通氣,或必須使用呼吸機,死亡率更高,因此需要非常重視。」

在6月發布的一項研究中,CDC聲稱孕婦的疫苗接種率正在增加,但是與同年齡組的非孕婦相比,接種人數仍然很低。

