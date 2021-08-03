駐舊金山台北經文處處長賴銘琪解釋口誤 強調代表中華民國政府（視頻）

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駐舊金山台北經文處處長賴銘琪，上周四為其口誤提到代表「中國」政府，發表了書面道歉聲明，而剛剛過去的周六，他首度就事件做出解釋，並強調他代表的是中華民國政府，來聽聽他怎麼說。

賴銘琪說：「我是中華民國台灣駐舊金山台北經文處的處長，我代表自由民主的中華民國，我代表自由民主的台灣，我絕不會去代表中國共產黨的中國，請大家放心。」

賴銘琪上周六出席舊金山灣區台灣商會年會，對他的職稱做了詳細和清楚的表態，來解釋他6月19日出席北美洲台灣商會聯合總會的年會活動所引發的「口誤」風波。

賴銘琪說：「我在致詞的時候就提到，就提到謹代表中華民國政府，但是我講太快，再加上年紀大了，中氣不大夠，所以聽起來真的很像，很像，是代表中國政府，所以我今天特別在這邊，藉這個機會對於我講話速度太快所造成的口誤，因起僑界朋友一些不必要的困擾或是憂慮，向大家表示我十二萬分的歉意。」

北美洲台灣商會聯合總會6月19日當晚的活動，在臉書上留有活動影片，賴銘琪在致詞中，肯定台灣商會團隊推動國民外交工作的成就，卻出現「代表中國政府」的發言。

賴銘琪當天說：「我知道各位都非常的辛苦，除了自己的事業之外，還要免費的當義工，來做國民外交的工作，在這邊我謹代表我們中國政府向各位表示由衷的謝意。」

這段話在現場並未立即引起關注，但事後有看到影片的一群海外愛台灣年輕人，紛紛表示疑慮並提出關切。

賴銘琪上週四發表書面道歉聲明，如今又公開說明事件，除了希望得到諒解，也保證不會再犯。

賴銘琪說：「也跟各位保證以後絕對不會再犯，事實上以後也不可能再犯，為什麼? 因為經過這次事情之後，我應該是全外交部的，所有外館館長裡頭，講代表中華民國，講得最慢，講得最清楚的一個館長。」

在疫情期間走馬上任，如今經濟重開卻又發生口誤風波，賴銘琪說他坦然面對外界的質疑，也歡迎各界有任何指教，都可以向他提出。

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