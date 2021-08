駐舊金山台北經文處處長賴銘琪解釋口誤 強調代表中華民國政府（視頻）

【KTSF】

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪,上周四為其口誤提到代表「中國」政府,發表了書面道歉聲明,而剛剛過去的周六,他首度就事件做出解釋,並強調他代表的是中華民國政府,來聽聽他怎麼說。

賴銘琪說:「我是中華民國台灣駐舊金山台北經文處的處長,我代表自由民主的中華民國,我代表自由民主的台灣,我絕不會去代表中國共產黨的中國,請大家放心。」

賴銘琪上周六出席舊金山灣區台灣商會年會,對他的職稱做了詳細和清楚的表態,來解釋他6月19日出席北美洲台灣商會聯合總會的年會活動所引發的「口誤」風波。

賴銘琪說:「我在致詞的時候就提到,就提到謹代表中華民國政府,但是我講太快,再加上年紀大了,中氣不大夠,所以聽起來真的很像,很像,是代表中國政府,所以我今天特別在這邊,藉這個機會對於我講話速度太快所造成的口誤,因起僑界朋友一些不必要的困擾或是憂慮,向大家表示我十二萬分的歉意。」

北美洲台灣商會聯合總會6月19日當晚的活動,在臉書上留有活動影片,賴銘琪在致詞中,肯定台灣商會團隊推動國民外交工作的成就,卻出現「代表中國政府」的發言。

賴銘琪當天說:「我知道各位都非常的辛苦,除了自己的事業之外,還要免費的當義工,來做國民外交的工作,在這邊我謹代表我們中國政府向各位表示由衷的謝意。」

這段話在現場並未立即引起關注,但事後有看到影片的一群海外愛台灣年輕人,紛紛表示疑慮並提出關切。

賴銘琪上週四發表書面道歉聲明,如今又公開說明事件,除了希望得到諒解,也保證不會再犯。

賴銘琪說:「也跟各位保證以後絕對不會再犯,事實上以後也不可能再犯,為什麼? 因為經過這次事情之後,我應該是全外交部的,所有外館館長裡頭,講代表中華民國,講得最慢,講得最清楚的一個館長。」

在疫情期間走馬上任,如今經濟重開卻又發生口誤風波,賴銘琪說他坦然面對外界的質疑,也歡迎各界有任何指教,都可以向他提出。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。