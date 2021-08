港府僱員等四類人士須打針 否則自費定期檢測

【有線新聞】

香港政府要求政府僱員、醫管局及安老院舍員工以及中小學幼稚園等教職員必須打針,否則要自費定期做病毒檢測,原定9月底關閉的社區疫苖接種中心,政府考慮延長運作至10月底。

連續56日本地零確診,疫苗接種率亦升至47.9%,林鄭月娥說仍未是時候鬆懈,要求四類人士,包括政府僱員、醫管局、安老及殘疾人士院舍員工,以及中小學、幼稚園、補習班、興趣班的員工,9月1日前必須接種疫苗,否則要自費做檢測。林鄭月娥說不是強制打針,市民還有得選擇。

香港特區行政長官林鄭月娥說:「有不少西方國家、一般認為很民主的國家已採取很強硬的措施,甚至立法,相對來說,今日仍只是用『必須接種疫苗,否則自費定期病毒檢測』的要求,我認為是溫和的,亦不認為是強制措施。為了有個人選擇不接種疫苗,令香港社會不能盡快有群體免疫、保護香港,我認為這不是應該一個負責任政府容許、甚至容忍的。」

如果公務員有醫生證明不適合打針,可獲發還檢測費用;不遵守規定的話,當局將按機制懲處。

公務員事務局局長聶德權說:「長期及持續用公帑資助他們做核酸檢測,我們認為做法不合理,不符合政府需要善用資源的原則。在工作時間之內離開辦公室接受檢測,工作需要由已接種疫苗的同事分擔,對已接種疫苗的同事不公平。」

與抵港人士有接觸的人,包括機場員工、接載的司機及檢疫酒店員工就沒有選擇,必須打針。

原本計劃9月底關閉的社區疫苗接種中心,政府考慮延長服務多一個月,亦會將毋須預約的「即日籌」放寬至60歲或以上人士。

至於星期三到期的社交距離措施,當局稱無條件大幅放寬,會延長兩星期。本月內會收緊B類餐飲處所員工檢測安排,由14日縮短至7日一次。

