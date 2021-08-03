港府僱員等四類人士須打針 否則自費定期檢測

【有線新聞】

香港政府要求政府僱員、醫管局及安老院舍員工以及中小學幼稚園等教職員必須打針，否則要自費定期做病毒檢測，原定9月底關閉的社區疫苖接種中心，政府考慮延長運作至10月底。

連續56日本地零確診，疫苗接種率亦升至47.9%，林鄭月娥說仍未是時候鬆懈，要求四類人士，包括政府僱員、醫管局、安老及殘疾人士院舍員工，以及中小學、幼稚園、補習班、興趣班的員工，9月1日前必須接種疫苗，否則要自費做檢測。林鄭月娥說不是強制打針，市民還有得選擇。

香港特區行政長官林鄭月娥說：「有不少西方國家、一般認為很民主的國家已採取很強硬的措施，甚至立法，相對來說，今日仍只是用『必須接種疫苗，否則自費定期病毒檢測』的要求，我認為是溫和的，亦不認為是強制措施。為了有個人選擇不接種疫苗，令香港社會不能盡快有群體免疫、保護香港，我認為這不是應該一個負責任政府容許、甚至容忍的。」

如果公務員有醫生證明不適合打針，可獲發還檢測費用；不遵守規定的話，當局將按機制懲處。

公務員事務局局長聶德權說：「長期及持續用公帑資助他們做核酸檢測，我們認為做法不合理，不符合政府需要善用資源的原則。在工作時間之內離開辦公室接受檢測，工作需要由已接種疫苗的同事分擔，對已接種疫苗的同事不公平。」

與抵港人士有接觸的人，包括機場員工、接載的司機及檢疫酒店員工就沒有選擇，必須打針。

原本計劃9月底關閉的社區疫苗接種中心，政府考慮延長服務多一個月，亦會將毋須預約的「即日籌」放寬至60歲或以上人士。

至於星期三到期的社交距離措施，當局稱無條件大幅放寬，會延長兩星期。本月內會收緊B類餐飲處所員工檢測安排，由14日縮短至7日一次。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。