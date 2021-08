【KTSF 韓千繪報導】

美國疾控中心(CDC)周一在新冠疫情風險「非常高」的名單上又增加了16個目的地。

根據疾控中心的說法,人們應該避免前往疫情風險非常高的地區,必須前往的人應該先接種完整疫苗,指南還建議在沒有接種完整疫苗之前,不要展開國際旅行。

以下16個目的地從周一起,歸類於CDC的「4級疫情非常高」類別:安道爾、庫拉索、直布羅陀、希臘、瓜德羅普、伊朗、愛爾蘭、馬恩島、哈薩克、萊索托、利比亞、馬耳他、馬提尼克、聖巴泰勒米、聖馬丁和美屬維爾京群島。

根據疾病預防控制中心的參數,這16個屬於「非常高」風險類別的目的地,在過去28天內每10萬名居民中有超過500個病例。

