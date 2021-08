【KTSF】

東灣Castro Valley一幢住屋周一下午發生火警,造成一人成亡。

消防員於下午3時46分到達火場,地點在Kildare路16700號路段一幢獨立屋,現場冒出濃煙。

消防員在起火住屋救出兩人,他們受輕傷,需送院治療,另有一人死亡,起火原因仍在調查中。

