全國疫情日趨嚴重 路易斯安那州住院人數攀升7倍（視頻）

由於印度Delta變種病毒肆虐,最近全國疫情日趨嚴重,佛羅里達州南部的病毒檢測站外大排長龍,路易斯安那州住院人數攀升7倍。

佛羅里達州南部近日確診個案飆升,成為最新一波疫情的爆發中心,星期六突破疫情以來的單日新增紀錄,星期日又再破入院人數記錄,當地醫院正在招聘人手應付。

邁阿密政府在停車場開設病毒檢測和疫苗接種站,站外有車長長的車龍。

全國其中一個疫苗接種率最低的州分路易斯安那州亦有爆發跡象,自星期五以來新增超過1萬宗個案,另有27人死亡,住院人數攀升近2千人,是一個月前的七倍,當地一間最大的醫院周一從全國招募了超過30名醫護人員,以應付不斷湧入的新增病例。

此外,白宮周一表示,聯邦疾控中心(CDC)無權下令實施新的禁止迫遷令,白宮要求各州和地方政府自行制定保護租客的政策,避免租客被逐後露宿街頭,而加快病毒傳播的速度。

目前全國已經達到總統拜登提出,七成成年人至少接種一劑新型肺炎疫苗的目標。

