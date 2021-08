【KTSF】

拜登總統表示,紐約州長Andrew Cuomo應該辭職。

拜登說:「我們逐一處理,我認為他應該辭職,我明白州議會可能決定要彈劾,我不肯定。因沒閱讀所有資料。」

拜登和Cuomo有多年交情,不過早在3月時,當拜登被問及若司法部調查證實對Cuomo的指控屬實,他應否辭職時,拜登就回答說他應該辭職,更說認為他最後也會被檢控。

而紐約的國會議員,包括參議院多數黨領袖舒默,早在指控最初曝光時,就已經呼籲Cuomo辭職。

