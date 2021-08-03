拜登政府延長特朗普邊境政策 無限期驅逐美墨邊境非法移民

August 3, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

美國疾控中心周一宣布，拜登政府將延長特朗普時代的邊境政策，由於每個月仍然有數以萬計的無證移民進入美國，拜登政府將繼續無限期驅逐美墨邊境的非法移民。

在新冠疫情流行期間，邊境實施的公共衛生條例，被稱為42條。

根據美國海關和邊境保護局的數據，自42條實施以來，已有超過94萬名移民在美國南部邊境迅速被驅逐。

根據初步數據，7月份CBP驅逐了約21萬人，其中包括無人陪伴的兒童超過19,000人。

目前邊境設施人滿為患，大大超出了正常運營能力，也無法保持社交距離，尤其是Delta變種病毒，更增大了疫情蔓延的風險。

在周一下午的一份法庭文件中，一名國土安全部高級官員說，如果取消公共衛生令，美墨邊境的移民激增導致設施不堪重負，會發生可怕的情況。

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