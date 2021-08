舊金山等7縣周二起在室內公共場所必須戴口罩（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區包括舊金山(三藩市)在內7個縣衛生單位周一宣布強制令,從周二開始在室內公共場所必須戴口罩。

Santa Clara縣中文公共信息官張繼月說:「八位灣區衛生局長發布命令,要求所有人,不論疫苗接種與否,在公共室內空間一定要戴上口罩,來降低新冠病毒的傳播,以保護所有的人。」

這7個縣包括Alameda、Contra Costa、Marin、舊金山、San Mateo、Santa Clara、Sonoma,以及柏克萊市,命令從3日凌晨12時生效。

口罩強制令主要是為了應付Delta變種病毒,這幾個縣的衛生官員一致表示,整個灣區新冠肺炎的確診及住院人數急速上升,而且大多數是沒有打新冠疫苗的人,以Contra Costa縣為例,光是7月,住院人數上升400%,5分之4都是沒打疫苗的人。

目前灣區已經全面重啟,強制戴口罩令是否會影響室內用餐及酒吧或是健身房呢?出席的衛生官員表示,暫時沒有改變,但會觀察醫院病床的容量。

Consta Costa縣衛生官員Chris Farnitano醫生說:「我希望疫苗接種增加,過去幾個星期,我們看到接種率增加,加州口罩令,我們能夠避免這種情況出現,但是我們還是以數據為主,會密切關注,我們希望能夠維持醫院容量。」

上個星期,San Mateo縣率先宣布口罩令,但只限於縣府建築物,周一也加入其他的縣,凡室內公共場所都必須戴口罩,這樣才能夠避免商業及個人活動被中斷。

由於確診人數上升,灣區各縣市新冠病毒檢測的需求又開始上升,民眾可以上所居住縣市的衛生單位網站查詢檢測站。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。