舊金山等7縣周二起在室內公共場所必須戴口罩（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區包括舊金山（三藩市）在內7個縣衛生單位周一宣布強制令，從周二開始在室內公共場所必須戴口罩。

Santa Clara縣中文公共信息官張繼月說：「八位灣區衛生局長發布命令，要求所有人，不論疫苗接種與否，在公共室內空間一定要戴上口罩，來降低新冠病毒的傳播，以保護所有的人。」

這7個縣包括Alameda、Contra Costa、Marin、舊金山、San Mateo、Santa Clara、Sonoma，以及柏克萊市，命令從3日凌晨12時生效。

口罩強制令主要是為了應付Delta變種病毒，這幾個縣的衛生官員一致表示，整個灣區新冠肺炎的確診及住院人數急速上升，而且大多數是沒有打新冠疫苗的人，以Contra Costa縣為例，光是7月，住院人數上升400%，5分之4都是沒打疫苗的人。

目前灣區已經全面重啟，強制戴口罩令是否會影響室內用餐及酒吧或是健身房呢？出席的衛生官員表示，暫時沒有改變，但會觀察醫院病床的容量。

Consta Costa縣衛生官員Chris Farnitano醫生說：「我希望疫苗接種增加，過去幾個星期，我們看到接種率增加，加州口罩令，我們能夠避免這種情況出現，但是我們還是以數據為主，會密切關注，我們希望能夠維持醫院容量。」

上個星期，San Mateo縣率先宣布口罩令，但只限於縣府建築物，周一也加入其他的縣，凡室內公共場所都必須戴口罩，這樣才能夠避免商業及個人活動被中斷。

由於確診人數上升，灣區各縣市新冠病毒檢測的需求又開始上升，民眾可以上所居住縣市的衛生單位網站查詢檢測站。

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