灣區捷運宣布列車服務恢復至接近疫症前正常水平（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

灣區捷運(BART)宣布列車服務從周一開始,恢復至接近疫症前的正常水平,當中包括深宵列車也再次投入服務。

從周一開始,星期一至六的捷運關門時間會延後至半夜12時,列車的班次也會較頻密。

根據新的時間表,捷運也會在工作天加派更多直達舊金山(三藩市)國際機場的列車,捷運有五條線的列車會從清晨5時行駛至午夜,8時前所有列班次每15分鐘一班,8時後到半夜,三條線的列車將會每半小時一班。

星期六列車服務從早上6時到午夜,五線列車從早上6時到晚上8時,8時後,有三條線會服務至半夜。

周日列車服務就維持上午8時至晚上9時,三線列車每半小時一班。

新的班次意味著,捷運列車在工作天會總共行駛875小時,相對7月中的498小時,增幅達到76%。

星期六的列車服務則是從上月底258小時,大幅增加99%至514小時。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。