美國司法部指,大批聯邦檢察官的辦公室電郵帳戶遭俄羅斯黑客入侵。

當局指,曾經攻擊美國網絡安全軟件供應商SolarWinds的俄羅斯黑客,去年5月至12月入侵27個聯邦檢察官辦公室,至少一個員工的電郵帳戶、四個紐約辦公室受到的影響最嚴重,八成員工的微軟電郵帳戶遭入侵。

司法部未有透露黑客取得哪些資料。有前聯邦檢察官說,電郵往往包含線人身分及案件調查內容。一旦外國政府取得敏感資料,可能用作塑造輿論、影響大選。

總統拜登早前已經就涉及SolarWinds的黑客攻擊,制裁俄羅斯。俄羅斯否認涉案。

