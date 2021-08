舊金山灣景區少女家門外被人開槍擊斃

【KTSF】

舊金山(三藩市)灣景區星期五晚發生致命槍擊案,一名年僅16歲的少女,在家門前與家人玩的時候,被人開槍打中,最終傷重死亡,另外有一名45歲女子中槍受傷,警方仍未拘捕任何人。

這宗致命槍擊案,星期五晚約6時45分在灣景區Bertha Lane100號路段發生。

現場片段所見,相信是屬於死者的滑板遺留在馬路上,有鄰居表示,死者當時坐在滑板上,正與家人一起在家門前玩。

過了一會,鄰居就見到該名16歲少女中槍倒地,少女的家人當時在場,少女的父親大叫「他們打中了我的女兒」,另外一名45歲女子亦中槍受傷。

警方表示,少女的爸爸立即開車將女兒及另一名傷者送到醫院,不過少女最終死亡,調查員不肯透露該名45歲傷者與死者之間的關係,只表示傷者情況穩定,沒有生命危險。

有鄰居表示,對於事件感到難過,同時亦很害怕,特別是死者只有16歲。

警方後來到場調查,並封鎖現場,在行人路發生6個彈殼。

警方發言人表示,暫時不知道案件是有預謀,還是隨機發生,沒有疑犯資料,也不清楚動機,只知道又有一條年輕生命死亡於槍枝暴力,因此請求任何有關於案件的人士,請與警方聯絡。

雖然警方尚未公布死者身分,但死者家人已經在社交媒體上發布悼念的照片及視頻,並指出,這是冷血的暴力事件,片段中見到一名青年在唱歌跳舞。

有鄰居形容,死者一家人非常友善,出入見到面都會互相打招呼,他指出,灣景區這裡已經有太多問題,鄰里之間有責任守護大家,最不希望見到的是發生這種慘劇。

警方指出,今次是舊金山今年以來第29宗兇殺案。

