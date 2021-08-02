舊金山灣景區少女家門外被人開槍擊斃

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舊金山（三藩市）灣景區星期五晚發生致命槍擊案，一名年僅16歲的少女，在家門前與家人玩的時候，被人開槍打中，最終傷重死亡，另外有一名45歲女子中槍受傷，警方仍未拘捕任何人。

這宗致命槍擊案，星期五晚約6時45分在灣景區Bertha Lane100號路段發生。

現場片段所見，相信是屬於死者的滑板遺留在馬路上，有鄰居表示，死者當時坐在滑板上，正與家人一起在家門前玩。

過了一會，鄰居就見到該名16歲少女中槍倒地，少女的家人當時在場，少女的父親大叫「他們打中了我的女兒」，另外一名45歲女子亦中槍受傷。

警方表示，少女的爸爸立即開車將女兒及另一名傷者送到醫院，不過少女最終死亡，調查員不肯透露該名45歲傷者與死者之間的關係，只表示傷者情況穩定，沒有生命危險。

有鄰居表示，對於事件感到難過，同時亦很害怕，特別是死者只有16歲。

警方後來到場調查，並封鎖現場，在行人路發生6個彈殼。

警方發言人表示，暫時不知道案件是有預謀，還是隨機發生，沒有疑犯資料，也不清楚動機，只知道又有一條年輕生命死亡於槍枝暴力，因此請求任何有關於案件的人士，請與警方聯絡。

雖然警方尚未公布死者身分，但死者家人已經在社交媒體上發布悼念的照片及視頻，並指出，這是冷血的暴力事件，片段中見到一名青年在唱歌跳舞。

有鄰居形容，死者一家人非常友善，出入見到面都會互相打招呼，他指出，灣景區這裡已經有太多問題，鄰里之間有責任守護大家，最不希望見到的是發生這種慘劇。

警方指出，今次是舊金山今年以來第29宗兇殺案。

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