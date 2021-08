安老自助處8月底舉行職訓課程 包括護士助理及家電維修

【KTSF】

隨著經濟重啟,不少人陸續尋找工作,準備回到職場,非牟利機構安老自助處將於8月底舉行3個職業培訓課程,包括是清潔班、護士助理及家電維修,安老會幫完成課程的學員尋找工作。

安老自助處率先推出的商務清潔培訓課程,將於8月24日至11月16日進行,訓練學員在辦公室、醫院、酒店等公共設施清潔的技能及機器運用等。

另外,護士助理培訓課程將於8月30日至10月13日舉行,學習如何為有需要的人提供包括餵食、洗澡、剪指甲、穿著防護裝備等技能,成為加州註冊護士助理。

最後的是家居電器維修培訓課程,由8月30日到9月30日學習基本維修家電的知識,以及有關使用和維修洗衣機及乾衣機的專業課程。

安老表示,完成培訓後,每位學員可獲得加州認可的證書,安老職員亦會為畢業的學員尋找工作,有興趣的人士請致電(415)677-7500報名及查詢。

