Santa Clara縣新症率較上月高出十倍

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Delta變種新冠病毒繼續在全國急速傳播，南灣Santa Clara縣新症率現時是每十萬人，平均出現202宗新症，比上個月高出十倍，聖荷市有酒吧需要客人出示針卡，證明已完成疫苗接種才准許入場，但卻因此流失客人。

聖荷西這間酒吧星期五晚人頭湧湧，酒吧現時除了要檢查身份證，更要檢查針卡，證明已完成接種疫苗才准許入場。

老闆表示，這項措施是跟店員商量過，認為為保障他們安全而實施，但是卻遭到網民抨擊，有大量網民在酒吧的Yelp食評網站專頁給最低的一星負評，Yelp官方甚至要出手停止給酒吧負評，除此之外，老闆又接到有人打電話和寄電郵，講出疑似恐嚇和粗鄙的言語。

有其他酒吧都為了店員安全採取同樣措施，也飽受負評，有拒絕接種疫苗的顧客，知道酒吧要查針卡之後，揚言不會再光顧，老闆表示的確減少了客人。

但是同時有顧客表示，酒吧的措施令他更加安心在室內用餐和飲酒。

另一方面，迪士尼樂園周五都宣布，僱員必須證明完成接種疫苗才可上班，未打齊針的僱員有60日時間打齊。

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