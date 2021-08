Santa Clara縣新症率較上月高出十倍

【KTSF】

Delta變種新冠病毒繼續在全國急速傳播,南灣Santa Clara縣新症率現時是每十萬人,平均出現202宗新症,比上個月高出十倍,聖荷市有酒吧需要客人出示針卡,證明已完成疫苗接種才准許入場,但卻因此流失客人。

聖荷西這間酒吧星期五晚人頭湧湧,酒吧現時除了要檢查身份證,更要檢查針卡,證明已完成接種疫苗才准許入場。

老闆表示,這項措施是跟店員商量過,認為為保障他們安全而實施,但是卻遭到網民抨擊,有大量網民在酒吧的Yelp食評網站專頁給最低的一星負評,Yelp官方甚至要出手停止給酒吧負評,除此之外,老闆又接到有人打電話和寄電郵,講出疑似恐嚇和粗鄙的言語。

有其他酒吧都為了店員安全採取同樣措施,也飽受負評,有拒絕接種疫苗的顧客,知道酒吧要查針卡之後,揚言不會再光顧,老闆表示的確減少了客人。

但是同時有顧客表示,酒吧的措施令他更加安心在室內用餐和飲酒。

另一方面,迪士尼樂園周五都宣布,僱員必須證明完成接種疫苗才可上班,未打齊針的僱員有60日時間打齊。

