白俄女跑手到波蘭大使館尋庇護獲批人道簽證

奧運白俄羅斯女跑手拒絕回國後,暫時獲波蘭收容,發簽證給她到當地,預計未來數日離開東京到華沙。

齊馬諾斯卡婭周一下午帶同行季進入東京的波蘭大使館,尋求庇護。波蘭副外長在社交網站宣布,已向她批出人道簽證,波蘭會盡量協助,幫她繼續運動事業。

協助齊馬諾斯卡婭的組織透露,她打算未來數日前往波蘭華沙,其丈夫亦已離開白俄,抵達鄰國烏克蘭首都基輔,準備到華沙相聚。

24歲的齊馬諾斯卡婭周日接獲奧運團指示即時回國,但到機場後拒絕登機,並報警救助。

事緣她在網上批評教練疏忽,突然告知她要參加接力賽,她抱怨要在短時間內參加另一場比賽,支援組織指齊馬諾斯卡婭遭國營傳媒狙擊,憂慮她返國安全將受到威脅。

國際奧委會與她通話後指,將繼續溝通,並要求白俄奧委會提交報告。

這位擅長短跑的白俄跑手上周五出戰100米跑初賽,未能晉級,原本餘下周一的200米跑初賽,白俄奧委會聲稱,根據醫生評估認為其情緒不適作賽。

