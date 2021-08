【KTSF】

位於舊金山(三藩市)的新僑服務中心將於本星期五8月6日再度舉行招聘會,招募的工種包括酒店接待員及包裝工等,有興趣的人士,需要致電(415)421-2111提前報名。

為了協助民眾重返職場,新僑服務中心將於本星期五,在位於Stockton街777號的辦公室再度舉辦招聘會,招聘工種包括銀行職員、酒店接待員、餐館員工、包裝工、工廠工人及家居護理員。

新僑表示,以上職位適合不同技能人士參加,歡迎求職者到場諮詢。

不過名額有限,有意參加的市民,需要預先致電新僑的報名,有其他問題亦可致電(415)421-2111查詢。

