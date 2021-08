體操明星Simone Biles退賽令大眾關注選手心理健康（視頻）

【KTFS 歐志洲報導】

美國奧運體操明星Simone Biles因為心理健康因素,退出本週東京奧運的比賽,美國體操表示,將會繼續關注,再決定Biles是否會參加下個星期的個人項目總決賽,而Biles的決定,也將焦點投向體育選手的心理健康。

俄亥俄州大的體育心理醫生Chelsi Day表示,剛聽到Biles退出比賽時感到十分傷心,即使身為觀眾,大家都有很多不同的感受。

Day醫生說:「但是很快的,我感覺驕傲,因為有人能夠感覺脆弱,勇於起來為自身爭取最好的。」

Day醫生表示,體育選手在心理健康上所遇到的掙扎和一般人一樣,不論年齡大少,或是什麼體育項目,其他人的注意力,都會增加他們的壓力。

Day醫生說:「當我們想到這些運動員在其運動中發揮專長,這是需要長時間訓練和比賽得來的,這意味著他們都沒時間做這些你我都會做的,照顧自己心理健康。」

Day醫生補充,運動員積極照顧自己的心理健康,才能夠繼續蓬勃發展。

Day指出,運動員應該有他們可以相信談心的人,寫日記也可以幫他們反思和處理他們的感受,還有將自己的注意力放在一個單一的實況中,不讓自己的思緒瘋狂奔馳,也可以嘗試把注意力集中在自己的呼吸上。

這樣一來,可以控制本身的身體和思緒,也會放慢人們奮鬥或逃逸的自然心態。

人們現在關注運動員的心理健康,並接受心裡健康正常化,這是所有人都能夠從中受惠。

