華體會、華錦賽創辦人厲琮健從專業體育人角度看奧運（視頻）

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東京奧運進行得如火如荼，各項精彩紛呈的比賽接踵而至，我們除了看比賽的熱鬧，也要聽聽門道，本台採訪到了華體會、華錦賽創辦人兼總裁判長厲琮健，從專業體育人的角度帶我們看奧運。

華體會、華錦賽創辦人兼總裁判長厲琮健在接受采訪時，首先談到了中國女足在本屆奧運會的表現，言語中不乏對其小組被淘汰而展現出的失望。

厲琮健說：「第一個最大的意外，就是中國女足，在小組裡面沒有出現，以兩負一平被淘汰，最可惜的是，對贊比亞的這一場比賽，能和贊比亞踢成4比4平，贊比亞的排名是在100以外，而中國隊的排名是在第15，這就說明了，中國隊的整體實力有所下降，可惜的是，隊內的幾個主力沒有來，也就是隊內的優秀運動員，但是呢？通過這麼來看不知道什麼原因，優秀運動員沒有來，新手到來了，最值得大家跌破眼鏡的是，守門員能在自己拿到球以後，球從自己的胯下進入網內，中國隊失了一分，這個很驚奇。」

對台灣和非洲乒乓球隊表現不俗，厲琮健認為可喜可賀。

厲琮健說：「運動會還有一個驚喜，驚喜的是，今年非洲乒乓球運動員進入了八強，作為非洲來講，乒乓球是一個弱項，他們現在能發展進入到八強，這說明了，非洲現在的乒乓球水平有所提高，第二個驚喜就是，女子4×200米自由泳接力，中國隊在沒被看好的情況下，不但拿了金牌，而且還打破了紀錄，第三個驚喜就是台灣的運動員，在男子混雙乒乓球比賽中意外地拿到了銅牌，在這之前，這一對運動員被大家看到了，就說是來鍛煉的目的，沒想到拿到了銅牌，這個可喜可賀。」

厲琮健本來看好日本男乒，但他們的失利，也為中國隊奪牌鋪平了道路。

厲琮健說：「還有一個意外，就是日本男子乒乓球兩位選手在16強進8強的比賽中都是被淘汰了，這說明這兩名運動員的臨場發揮水平不是很好，然後呢，就給整個運動會帶來意外，因為在比賽前，大家都看好張本智和講說是中國隊的一大對手，然後呢，他將要挑戰中國隊，對中國隊會造成，一定相當大的威脅，但是從比賽的結果來看，他們被淘汰了，這就說明中國乒乓球運動員在走向金銀牌的道路上就更加平坦，沒有任何的障礙。」

厲琮健還就現在的獎牌榜做出了預判。

厲琮健說：「截止到今天（7月30日），奧運比賽項目的結果，現在的整個獎牌數截止到今天為止，中國優勢項目為第一，日本緊隨其後為第二，美國全面開花為第三，中華台北努力發展為第二十四，中國香港緊隨其後為第二十六。」

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