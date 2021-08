華體會、華錦賽創辦人厲琮健從專業體育人角度看奧運（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

東京奧運進行得如火如荼,各項精彩紛呈的比賽接踵而至,我們除了看比賽的熱鬧,也要聽聽門道,本台採訪到了華體會、華錦賽創辦人兼總裁判長厲琮健,從專業體育人的角度帶我們看奧運。

華體會、華錦賽創辦人兼總裁判長厲琮健在接受采訪時,首先談到了中國女足在本屆奧運會的表現,言語中不乏對其小組被淘汰而展現出的失望。

厲琮健說:「第一個最大的意外,就是中國女足,在小組裡面沒有出現,以兩負一平被淘汰,最可惜的是,對贊比亞的這一場比賽,能和贊比亞踢成4比4平,贊比亞的排名是在100以外,而中國隊的排名是在第15,這就說明了,中國隊的整體實力有所下降,可惜的是,隊內的幾個主力沒有來,也就是隊內的優秀運動員,但是呢?通過這麼來看不知道什麼原因,優秀運動員沒有來,新手到來了,最值得大家跌破眼鏡的是,守門員能在自己拿到球以後,球從自己的胯下進入網內,中國隊失了一分,這個很驚奇。」

對台灣和非洲乒乓球隊表現不俗,厲琮健認為可喜可賀。

厲琮健說:「運動會還有一個驚喜,驚喜的是,今年非洲乒乓球運動員進入了八強,作為非洲來講,乒乓球是一個弱項,他們現在能發展進入到八強,這說明了,非洲現在的乒乓球水平有所提高,第二個驚喜就是,女子4×200米自由泳接力,中國隊在沒被看好的情況下,不但拿了金牌,而且還打破了紀錄,第三個驚喜就是台灣的運動員,在男子混雙乒乓球比賽中意外地拿到了銅牌,在這之前,這一對運動員被大家看到了,就說是來鍛煉的目的,沒想到拿到了銅牌,這個可喜可賀。」

厲琮健本來看好日本男乒,但他們的失利,也為中國隊奪牌鋪平了道路。

厲琮健說:「還有一個意外,就是日本男子乒乓球兩位選手在16強進8強的比賽中都是被淘汰了,這說明這兩名運動員的臨場發揮水平不是很好,然後呢,就給整個運動會帶來意外,因為在比賽前,大家都看好張本智和講說是中國隊的一大對手,然後呢,他將要挑戰中國隊,對中國隊會造成,一定相當大的威脅,但是從比賽的結果來看,他們被淘汰了,這就說明中國乒乓球運動員在走向金銀牌的道路上就更加平坦,沒有任何的障礙。」

厲琮健還就現在的獎牌榜做出了預判。

厲琮健說:「截止到今天(7月30日),奧運比賽項目的結果,現在的整個獎牌數截止到今天為止,中國優勢項目為第一,日本緊隨其後為第二,美國全面開花為第三,中華台北努力發展為第二十四,中國香港緊隨其後為第二十六。」

