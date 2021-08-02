全美各州新型肺炎病例最少增一成 接種率有所上升

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美國放寬防疫措施後，全國各州分的確診個案持續上升，其中佛羅里達州更加錄得單日確診超過21,000宗，創下自疫情爆發以來的新高，在紐約，隨著政府下令州府及市府職員必須接種疫苗，或者定期接受檢測後，當地的接種率隨即攀升。

新增確診個案過去一星期在全美各個州分最少增加一成，不過當中亦出現了輕微曙光，疫苗接種率比三星期前上升26%。

至今全美有49.5%的人完成接種疫苗，但仍遠遠比不起白宮希望達到的數字。

在南部，例如是阿拉巴馬及阿肯色州等，這些接種率低的州分，接種率亦比三星期前上升一倍，但南部州分仍有很長一段路要走。

有衛生專家預計，在南部一些未接種疫苗的人群，疫情將會嚴重影響他們。

佛羅里達州過去一星期新增個案大幅上升五成，鄰近的喬治亞州，確診個案亦比兩星期前上升三倍。

而上星期確診率最高的路易斯安那州，接種率就上升11%，州長表示，Delta變種病毒是控制疫情的關鍵，這個時候必須要打針及同時戴口罩。

根據CDC一份內部文件顯示，不論接種疫苗與否，一旦感染Delta變種病毒，在人體產生的病毒量相若，接種了疫苗的人，傳播變種病毒的速度與未接種的人士一樣，不過值得留意的是，接種了疫苗後仍然感染病毒的人屬於罕見，同時疫苗亦減少確診者病重，甚至死亡的比例高達10倍。

隨著CDC正推動已接種疫苗人士在室內都要戴口罩，總統拜登指，不排除更多防疫限制陸續有來。

亦有衛生專家同意，除非有更多國民完成接種疫苗，否則疫情會越來越差。

此外，CDC另一份最新數據顯示，少於0.001%已接種疫苗人士感染新冠病毒後會出現死亡的情況。

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