全美各州新型肺炎病例最少增一成 接種率有所上升

美國放寬防疫措施後,全國各州分的確診個案持續上升,其中佛羅里達州更加錄得單日確診超過21,000宗,創下自疫情爆發以來的新高,在紐約,隨著政府下令州府及市府職員必須接種疫苗,或者定期接受檢測後,當地的接種率隨即攀升。

新增確診個案過去一星期在全美各個州分最少增加一成,不過當中亦出現了輕微曙光,疫苗接種率比三星期前上升26%。

至今全美有49.5%的人完成接種疫苗,但仍遠遠比不起白宮希望達到的數字。

在南部,例如是阿拉巴馬及阿肯色州等,這些接種率低的州分,接種率亦比三星期前上升一倍,但南部州分仍有很長一段路要走。

有衛生專家預計,在南部一些未接種疫苗的人群,疫情將會嚴重影響他們。

佛羅里達州過去一星期新增個案大幅上升五成,鄰近的喬治亞州,確診個案亦比兩星期前上升三倍。

而上星期確診率最高的路易斯安那州,接種率就上升11%,州長表示,Delta變種病毒是控制疫情的關鍵,這個時候必須要打針及同時戴口罩。

根據CDC一份內部文件顯示,不論接種疫苗與否,一旦感染Delta變種病毒,在人體產生的病毒量相若,接種了疫苗的人,傳播變種病毒的速度與未接種的人士一樣,不過值得留意的是,接種了疫苗後仍然感染病毒的人屬於罕見,同時疫苗亦減少確診者病重,甚至死亡的比例高達10倍。

隨著CDC正推動已接種疫苗人士在室內都要戴口罩,總統拜登指,不排除更多防疫限制陸續有來。

亦有衛生專家同意,除非有更多國民完成接種疫苗,否則疫情會越來越差。

此外,CDC另一份最新數據顯示,少於0.001%已接種疫苗人士感染新冠病毒後會出現死亡的情況。

