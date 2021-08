Delta變種病毒致疫情升溫 專家談如何調整抗疫措施

【KTSF 歐志洲報導】

面對極高傳染性的印度Delta變種病毒,人們應該怎樣調整目前的抗疫措施,來看傳染病學專家怎麼說。

舊金山加大的傳染病學專家Monica Gandhi醫生認為,這個星期針對疫情的壞消息,看來似乎有開倒車的感覺,但是她並不認為大家會回到去年封城的狀態,因為聯邦疾控中心(CDC)表明,新冠病毒的疫苗是有效的。

Gandhi醫生表示,要是有出遊的計劃,並不需要取消,但是必須要採取安全對策。

要是活動在戶外,CDC並沒有針對是否要戴口罩發出指引,因為Delta變種病毒並不喜歡戶外,但是在室內場所就應該戴口罩,還有為了保護年長人士,室內或戶外都應該戴口罩,不論雙方是否接種了疫苗,或者是否是親屬關係。

Gandhi醫生坦言說,目前這個局勢終究是會過去,縱然人們再度陷入一個對抗疫情的困難期,縱然人們感覺在開倒車,但是英國方面的報告和預測模型顯示,Delta變種引發的疫情會在9月改善。

