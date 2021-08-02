Delta變種病毒致疫情升溫 專家談如何調整抗疫措施

【KTSF 歐志洲報導】

面對極高傳染性的印度Delta變種病毒，人們應該怎樣調整目前的抗疫措施，來看傳染病學專家怎麼說。

舊金山加大的傳染病學專家Monica Gandhi醫生認為，這個星期針對疫情的壞消息，看來似乎有開倒車的感覺，但是她並不認為大家會回到去年封城的狀態，因為聯邦疾控中心（CDC）表明，新冠病毒的疫苗是有效的。

Gandhi醫生表示，要是有出遊的計劃，並不需要取消，但是必須要採取安全對策。

要是活動在戶外，CDC並沒有針對是否要戴口罩發出指引，因為Delta變種病毒並不喜歡戶外，但是在室內場所就應該戴口罩，還有為了保護年長人士，室內或戶外都應該戴口罩，不論雙方是否接種了疫苗，或者是否是親屬關係。

Gandhi醫生坦言說，目前這個局勢終究是會過去，縱然人們再度陷入一個對抗疫情的困難期，縱然人們感覺在開倒車，但是英國方面的報告和預測模型顯示，Delta變種引發的疫情會在9月改善。

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