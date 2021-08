影評：《靜水城》看美國父親在法國救女的故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

美國一個藍領父親,要幫助在法國坐牢的女兒尋得正義。

俄克拉荷馬州Stillwater 靜水城的一個單身父親Bill,是個做散工的建築工人。承包工程一結束,他搭飛機到法國馬賽。目的是見在當地監獄住了五年的女兒Allison,這已經成了Bill 固定的生活。Allison 之所以坐牢,是因為她在馬賽唸書期間,和她同住的女友被殺,而她是唯一嫌犯。但是Bill 來探訪的這一天,女兒要他找抗辯律師,說有新證據。有人聲稱揚言殺死Allison 的女友,卻不需坐牢。Bill 將這訊息傳達給律師,但遭到反駁,於是獨自展開找尋這位神秘男子。人生地不熟的他,後來也找到一個當地的單身母親Virginie。先是幫他當翻譯,後來也幫他找人。而Bill 也在這陌生人中找到依靠,Bill 最終能否幫女兒洗脫罪名?

影星Matt Damon 除掉熒幕英雄的形象,轉身為保守小鎮的藍領階層人物。看他演魚離開水,在一個陌生環境中誤打誤撞的人物,還是感覺有幸運之神在幫他。但也感覺到他人物的誠懇,和要作為一個好的父親的贖罪意念。令人感覺新鮮的是法國演員Camille Cottin。她在法國電視劇集《Call My Agent》當中,已經有吸睛的表現。這次戲份重的劇情人物,向國際觀眾介紹她的功力,希望在往後還會有更好和適合她的國際作品。

這是編劇/導演Tom McCarthy,繼6年前憑《Spotlight》奪得奧斯卡最佳影片之後的另一部卓越劇情片。劇情帶有懸疑感,觀眾在跟隨主人翁時感受他所遇到的種種障礙。但是和現實比較,劇中的父親還是遇有貴人協助,帶有一定的幸運。要是願意撇開這一點,是可以在故事結尾得到一定的滿足 。

《靜水城 Stillwater》要人們從生活給予的挑戰中,找到生存方向。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/stillwater/

“Stillwater” Review: An American bulldozes his way to save his jailed daughter in France

“Screening Room” reviews “Stillwater”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.focusfeatures.com/stillwater/

Now in theatres