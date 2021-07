美國經濟逐步恢復正常 但少數族群婦女失業率卻上升

【KTSF 關鍵報導】

專家表示,美國的經濟正在恢復正常,但少數族群婦女的失業率卻在上升,現在有許多州提前終止了聯邦失業救濟金,這更令很多人感到不安。

Nicole Route和她的一家四代人,現在依靠著她家中一個傳承了百年食譜而生存。

Nicole說:「我從沒想過我們會為了生存而這樣做。」

Route家裡的小龍蝦濃湯食譜,在疫情期間,意外地讓其變成了他們主營的生意,在經濟低迷的一年中,幫助他們支付賬單。

Nicole之前在天然氣行業工作,她的祖父因為新型肺炎離世。

Nicole說:「你認為還能發生何事?壞消息就來了:叔叔去世。」

現在的她正在失去失業救濟金,路易斯安那州將在本月底提前結束每週額外300美元的聯邦失業救濟,儘管勞動力短缺,Nicole說她自冬天以來,申請了150多個工作,努力尋找一份足以養家糊口的活。

Nicole說:「我聽到很多人說,這是因為人人都失業,沒有人想再工作了,但現實是時薪8、9、10、20美元,無法維持一個家庭的生活。」

婦女仍在努力從疫情大流行中恢復過來,並要在工作和兒童保育等問題之間尋求平衡,非洲裔女性的失業率,幾乎是疫情前的兩倍,目前Nicole正在轉向技術行業,希望這會給她帶來新的機會,她靠著不斷減少的儲蓄和失業金維持生計。

Nicole說:「我認為我確有機會,在這個人人談論中的蓬勃經濟中分一杯羹,只是並不是每個人都在蓬勃發展而已。」

Nicole不是唯一一個在努力尋找工作的人,雖然在新奧爾良和全國各地等待救濟食物的人潮已經放緩,但路易斯安那州仍然是全國失業率最高的地區之一。

給予希望食品儲藏室首席運營官Betty Thomas說:「他們認為這是新常態,人們仍然失業,失業者排隊等食物救濟,來這裡的女性大多數打酒店工。」

Andrea Jones是排隊等候食品救濟的女性之一,她在酒店工作,但她說她的酒店雖然恢復了開會業務,但仍然沒有足夠的生意。

Jones說:「今天來到這裡的主要原因,是確保我還能吃東西,這給了我一點希望,因為我不必出門,我沒有錢買吃的。」

在疫情期間,食物使家庭保持活力,但現在Nicole希望學習一項新的技術認證,這將使她在就業市場上佔據一席之地。

她的工作測試是在下個月,同時她每週300美元的失業救濟金也將到期。

Nicole說:「重點是永遠不要到那地步,若我必須在晚上和白天都工作,我都會去做,無論如何,我都要去做以養活家人。」

