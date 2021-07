【KTSF 歐志洲報導】

社交媒體公司Twitter推遲要職員返回公司上班的決定。

因為新冠肺炎疫情又開始反彈,灣區的科技公司繼Google、Facebook和蘋果公司之後,總部在舊金山的Twitter也宣布推遲讓職員返回公司上班。

Twitter在兩個星期前重開公司大門,但是舊金山被CDC列為高傳播率的縣,促使Twitter公司延遲要職員返回公司的計劃。

公司表示,正觀察地方的健康局勢,優先考慮職員的健康。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。