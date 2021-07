【KTSF】

國會眾議院一個小組調查1月6日國會大樓衝擊事件之際,揭發前總統特朗普在他任期就快結束時,曾經致電向司法部官員施壓,要求宣佈2020年大選舞弊,藉此幫特朗推翻大選結果,來引證支持他對大選欺詐舞弊的指控。

文件揭露,在去年12月27日,特朗普曾經致電給當時的代理正、副司法部長,向他們施壓,要求宣佈2020年大選是非法和舞弊。

但他們表示,司法部不能,也將不會改變大選結果,特朗普就回應說:「你們只需要說,選舉舞弊,其餘的,我和國會共和黨人可以搞定」。

這些對話內容由代理副司法部長在眾議院的監察委員會上揭露,至今並沒有證據證明2020大選存在廣泛舞弊。

