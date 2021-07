【KTSF】

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪日前出席活動致詞時,一時口誤不小心錯誤提到代表「中國」政府,他周四特地透過經文處發表聲明鄭重道歉。

事件源於賴銘琪在6月19日,出席北美洲台灣商會聯合總會的年會活動時,在致詞中肯定台灣商會團隊推動國民外交工作的成就,不過當提到他自己時,誤稱代表「中國」政府,結果此話一出,受到部分僑民關切。

賴銘琪對其口誤可能引發的疑慮深表歉意,強調日後將注意改進,不會再犯類似錯誤。

