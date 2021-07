Sunnyvale進入第二階段限水 住戶一周只能灌溉三次

[KTSF 古琳嘉報導】

南灣Sunnyvale市議會日前通過進入第二階段限水,目標是減少15%用水,而且一星期最多只能灌溉三次,違者將會被罰款。

Sunnyvale市議會本週二投票通過進入該市供水短缺計劃的第二階段,要求用戶比去年的用水量減少15%,並且一週最多只能在戶外灌溉三次,還要依照門牌號碼的單號雙號以及時段來分流用水。

灌溉日程跟聖塔克拉拉縣本月稍早前實施的一致,其中住址為單號的用戶,只能在星期一、四、六三天灌溉草皮和園藝造景,住址為雙號的用戶,只能在星期二、五、日三天灌溉草皮和園藝造景。

而且澆水還有時間限制,在指定的灌溉日,只能在上午9點前和傍晚6點之後澆水,換言之,上午9點到傍晚6點間仍是禁止戶外灌溉。

用戶如果是第一次和第二次違規,市府將採取勸導措施,第三次違規的罰款是250元,第四次罰款更提高至500元。

市府員工指出,限制灌溉日在過去2014-2016年期間,證明是節水的有效工具,相信這次的規定也能有助於節水。

