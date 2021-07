【KTSF 歐志洲報導】

南灣Sunnyvale警方就兩個星期前的一起劫車事件逮捕了3名男子。

警方表示,受害人在7月11日晚上10點15分,在Saratoga路1300號的添油站添油時,3名涉案男子其中一人用槍指著受害人,要他交出車鑰匙。

被劫轎車幾天後在聖荷西找到,警方憑車內的指紋,找到其中兩名歹徒,並在其中一人的家中找到一把偷來的手槍,和兩把複製來福槍。

