Sunisa Lee奧運體操全能金牌得來不易

【KTSF 江良慧報導】

來自明尼蘇達州,只有18歲的苗族裔第二代移民Sunisa Lee,在奧運女子體操個人全能項目奪得冠軍,為美國隊保住金牌,這也是美國隊自從連續五屆在這個項目奪得金牌。

Sunisa說:「過去兩年真的像瘋了一樣,新型肺炎加上我家人和其他,這獎牌對我來說很重要,因為我曾經一度想放棄,也沒有想過可以來到這裡,包括受傷和其他。」

Sunisa Lee的金牌得來不易,她的奧運之路在過去兩年一直荊棘滿途,先是在2019年,她參加美國錦標賽前幾天,她父親意外從一把梯上跌下,胸口以下癱瘓。

Sunisa一度想退出,但在父親鼓勵下,最終按原定計劃出賽,並在全能項目奪得亞軍,屈居Simone Biles之下。

去年她練習的體育館因為疫情被逼關閉,導致她無法練習,之後和她關係密切的姨母姨父,先後因為新型肺炎去世,後來她所屬的體育館重開,但她卻在訓練時跌斷腳。

由於疫情關係,她的家人和支持者只能在明尼蘇達一起看電視轉播她的比賽,知道她獲得金牌後所有人都興奮歡呼。

Sunisa Lee以57.433分奪得金牌,而銀牌和銅牌分別由巴西和俄羅斯奧委會奪得。

