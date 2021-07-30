Sunisa Lee奧運體操全能金牌得來不易

July 30, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(NBC Sports / YouTube)

【KTSF 江良慧報導】

來自明尼蘇達州，只有18歲的苗族裔第二代移民Sunisa Lee，在奧運女子體操個人全能項目奪得冠軍，為美國隊保住金牌，這也是美國隊自從連續五屆在這個項目奪得金牌。

Sunisa說：「過去兩年真的像瘋了一樣，新型肺炎加上我家人和其他，這獎牌對我來說很重要，因為我曾經一度想放棄，也沒有想過可以來到這裡，包括受傷和其他。」

Sunisa Lee的金牌得來不易，她的奧運之路在過去兩年一直荊棘滿途，先是在2019年，她參加美國錦標賽前幾天，她父親意外從一把梯上跌下，胸口以下癱瘓。

Sunisa一度想退出，但在父親鼓勵下，最終按原定計劃出賽，並在全能項目奪得亞軍，屈居Simone Biles之下。

去年她練習的體育館因為疫情被逼關閉，導致她無法練習，之後和她關係密切的姨母姨父，先後因為新型肺炎去世，後來她所屬的體育館重開，但她卻在訓練時跌斷腳。

由於疫情關係，她的家人和支持者只能在明尼蘇達一起看電視轉播她的比賽，知道她獲得金牌後所有人都興奮歡呼。

Sunisa Lee以57.433分奪得金牌，而銀牌和銅牌分別由巴西和俄羅斯奧委會奪得。

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