【KTSF】

舊金山(三藩市)聯合校區宣佈,由8月中新學年起,繼續為所有公立學校的學生派發免費午餐。

舊金山聯合校區自疫情期間推出的Grab & Go計劃,一直在包括華埠劉貴明小學等多間學校,為在家遙距上學的學生派發免費午餐,這個計劃周四完結,因為從8月16日,舊金山聯合校區獲得聯邦農業部撥款,秋季學年開始,校區將會專注為重返校園面授上課的所有學生提供免費午餐,不論收入高低。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。