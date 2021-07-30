舊金山市長宣布撥款助華埠商戶解決被指違反殘障法訴訟（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

針對舊金山有愈來愈多小商業出面表示，收到有關違反ADA聯邦殘障人士法案的訴訟，舊金山市長布里德周四宣布，將投入兩筆撥款，協助受影響的商戶解決問題，另外，舊金山中華總商會周四也宣布將籌款50萬元，為華埠商戶提供訴訟援助。

布里德特別到舊金山華埠，關注近期小商業遭外地律師指控違反聯邦殘障人士法例ADA的問題，布里德說，支持聯邦法律保障殘障人士，但由於有關規定非常複雜，也理解華埠的小商業，要完全符合法令有其困難，因此站在市府的角度，會提供有關協助，幫助受影響的小商業，達到ADA法律的要求，她宣布將撥出兩筆預算，首先會先協助商家確認問題。

舊金山市長布里德說：「首先我們有5萬元撥款，用以協助小商業做檢查，以決定有哪些挑戰，然後再提出解決方案。」

其次，市府有一筆基金，原本預計要等到大約2022年1月才會使用，布里德決定從中加速撥款50萬元，協助涉及的小商業，改善無障礙設施。

布里德說：「我們會加速撥款約50萬，可按改善建議來幫助，一些立即的升級，讓不同商業遵從ADA法律。」

在中華總商會的邀請下，市長布里德、市府行政官朱嘉文（Carmen Chu），以及市府樓宇檢查局和負責殘障業務的官員等，周四都共同出席記者會。

中華總商會到周四為止，已經收到250宗小商業通報被提告的ADA訴訟案件，目前仍在檢視資料，其中有約20%至25%的案件，針對的是華裔和華埠商家。

已經高齡90的張啟智在華埠Grant街開風箏店，他的店有無障礙入口，也有告示幫助殘障人士，但還是被告。

張啟智說：「我被告的原因是，我們的網站無法讓盲人閱讀，我就像頭被打了一記。」

另外，華埠知名的康年酒家，也在兩星期前收到訴訟信，指控該餐館有17項不符合ADA法例。

康年酒家業者李彪說：「疫情剛剛緩和，以為有個新希望可以讓我們重振華埠繁榮，殊不知又有這個訴訟，殊不知一波未平又一波起。」

高度重視有關問題的朱嘉文透露，她的父母過去在南加州開的餐廳曾遭遇同樣訴訟，她對於被針對的小商戶感同身受。

朱嘉文說：「這真是可怕的事，突然之間要面對訴訟，你不知道該怎麼辦，你會擔心這對自己意味著甚麼，這是不是代表自己要受審，我需不需要請律師，我根本連英文都不會說，我該怎麼辦？我能想像許多商戶心中都有此擔憂。」

朱嘉文說，當時她的父母考量到訴訟的時間和資金，只能無奈選擇和解，不過她鼓勵所有被針對的商家出面尋求協助，市府會將整合有關資源，幫助商家解決問題。

而舊金山中華總商會周四也宣布一項法律辯護基金。

舊金山中華總商會主席區國雄說：「舊金山中華總商會將會成立這個辯護基金，籌款目標為50萬，協助商戶提供有關訴訟的問題。」

中華總商會表示，這筆法律援助的資金，是專門幫助華埠的小商業主，他們歡迎被針對的小商業主主動與他們聯繫，取得有關的協助。

有需要的業主可致電(415) 982-3000，或寫電郵至[email protected]，聯繫中華總商會。

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