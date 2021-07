舊金山衛生局長指有醫護出現針後確診個案

【KTSF 郭柟報導】

印度Delta變種病毒在全國急速傳播,舊金山(三藩市)公共衛生局局長Grant Colfax強烈呼籲仍未接種疫苗的人,盡快去打針,他又指市內有醫護人員出現針後感染。

Colfax醫生表示,舊金山現時面對第四波疫情,每日平均有176人確診,比上個月初高出十倍,在未打齊針人士之中,新症率是每十萬人平均出現36.8宗確診,打齊針人士的新症率則是每十萬人平均16.2宗。

Colfax醫生說:「你若打齊針,你的入院率會九倍低於未完成接種人士。」

他又指,現時市內有86個人因染疫住院,其中24人入住深切治療部,疫情至今,針後確診而入院的數是16人,未接種疫苗的人士則有3千人住院。

另外他又說,最近有一些醫護人員出現針後確診個案,相信他們是在醫院以外的地方感染。

舊金山總醫院有35名醫護人員確診,其中4分之3患者已接種完整疫苗。

UCSF三藩市加大醫院有140名醫護人員確診,其中八成已打齊針,Colfax醫生表示,會密切關注情況。

Colfax醫生說:「因為他們打齊針,所以無出現嚴重病徵。」

舊金山現時有77%居民接種完整疫苗,Colfax醫生強烈建議不論有無接種疫苗,在室內應戴口罩,同時正跟其他縣府討論,下星期可能推出室內口罩令,也支持僱主要求僱員必須出示完成接種疫苗的證明才可上班。

