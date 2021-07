舊金山地檢處就華埠商戶被起訴違反殘障法展開刑事調查（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山地檢處已經針對這一連串訴訟是否涉及刑事犯罪的問題展開調查,並呼籲受影響的商戶主動與他們聯繫,目前調查進度如何?

平常需要坐輪椅出門的趙先生,周四在這家店鋪出入都非常順利,不過談到在華埠裡面行動確實有些不方便。

民眾趙先生說:「一般來說差不多啦,有的地方不能進去,好像這個地方可以,(那你覺得出入方便嗎?在華埠如果要做你平常要做的事情?)肯定不那麼好啦。」

以保障殘障人士為宗旨的ADA聯邦殘障人士法例屬於聯邦法律,涉及的規定非常複雜,從無障礙的硬體設施,到對殘障人士的友善服務等,都有相關規定,而近期灣區大批小商業遭人引用該法律提告的訴訟,則屬於民事訴訟的性質。

由於被告的商戶大多是小商業,而且涉及的商戶非常多,在檢視過部分訴訟文件後,舊金山地檢處懷疑提告方可能涉及濫用法律程序,或詐騙等違法行為,已經展開刑事調查,不過目前仍在收集證據的階段。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)說:「我們看到一些非常令人不安又麻煩的趨勢,在我們所檢視的文件中,我們期待可以最大程度的執行法律,在我們調查進行過程。」

舊金山地檢處至今收集到數十宗案例,但相信案件還會增加,而且涉及範圍在灣區各地,至於提告方是否都是針對華裔?

博徹思說:「他們不僅是針對華裔商家,我們看到也有灣區其他商家都看到相似的要求信和訴訟,但在舊金山主要是華埠商戶,灣區其他商戶則有一些越南裔、菲律賓裔等,多數為亞裔,但並非全部都是亞裔。」

目前案件正在調查中,檢方無法公布細節,根據透露,檢方調查方向包括原告人提告事項是否屬實,是否涉及虛假陳述,以及是否涉及詐騙和濫用法律等,因此當務之急,需要被針對的商戶主動通報地檢處提供線索。

舊金山地檢處呼籲商戶致電專線:(628)652-4311,或發電郵至[email protected],幫助檢方展開全面調查。

