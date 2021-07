舊金山疫情較7月初翻倍 華埠出現雙位數病例（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)目前的新冠肺炎疫情和7月開始的時候已經翻倍的嚴重,而華埠和舊金山東南部的地區,也還出現雙位數的確診病例。

舊金山過去7天的平均確診病例有166宗,這和7月初平均只有十多宗病例相比高出6倍以上,當中華埠有15宗,東南部包括灣景區有86宗,而患者大多是介於30到39歲的人。

住院人數也從7月初的11人,增加到這個星期的65人,加護病房目前還能夠應付。

舊金山和灣區的情況一樣,病例多數是由Delta變種病毒引起,確診率從7月初的1.1%,增加到目前的4.8%。

醫學界人士強調,疫苗是最有效的抗疫方法。

舊金山華埠衛生局局長白幹榮醫生說:「我們現在擁有的疫苗十分有效,防止你必須入院或死亡的可能。」

舊金山12歲以上的居民,有84%接種了至少一劑疫苗,77%接種了完整疫苗,65歲以上的舊金山居民的數據更叫人鼓舞,92%接種了至少一劑疫苗,85%接種了完整疫苗。

華埠的疫苗接種率已經達到79%,灣景區和南部的Excelsior區都達到82%。

但是華埠還有3千人沒有打針,灣景區和Excelsior區,也各有大約7千人還沒有打針。

置於病毒檢測方面,華埠有在花園角的檢測站每逢週三上午10點到下午2點營運,和東華醫院週一到週六上午11點半到中午12點半。

而本週三在花園角,有424人來做檢測,當中7成是第一次來,而九成以上已經接種了疫苗,但在Delta變種的陰影下,還是前來做檢測。

要得到更多關於疫苗接種的資訊,可以致電:(628) 652-2700。

