司法部起訴Kaiser多個分支機構向Medicare不實報銷

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦司法部周五宣布,Kaiser醫院多個分支機構向聯邦保健計劃Medicare報銷診斷時,涉嫌申報不實,當局已介入有關的6起訴訟。

聯邦司法部介入的6起訴訟,指控Kaiser旗下多個分支機構違反虛假申報法,為了獲得更高的報銷金額,而向聯邦保健計劃的Medicare Advantage Program提交錯誤的診斷代碼,涉及的機構包括南加州與科羅拉多州多家Kaiser醫療機構,包括Kaiser Foundation Health Plan Inc.、科羅拉多的Kaiser Foundation Health Plan、The Permanente Medical Group Inc.、南加州Permanente Medical Group Inc.,以及科羅拉多Permanente Medical Group P.C.。

有關訴訟是內部舉報者引用錯誤申報法(False Claims Act)提出,該法例允許私人代表政府,就錯誤的申報提出訴訟並索賠,法例還允許政府部門介入有關的訴訟。

由於聯邦保健Part C計畫允許受益人選擇保險公司所提供的健保計畫,並由聯邦保健預算依人頭來支付相關開支,金額會根據風險分數調整,受益人有較多嚴重診斷代碼者,風險分數就愈高,可以向聯邦報銷金額就愈多。

聯邦司法部表示,Kaiser被指控為了提高其報銷,向醫生施壓,追加病患的醫療紀錄,無端增加風險調整過的診斷,違反醫療規定。

調查的官員稱,周五的行動發出清楚的信息,會對於設法用提交錯誤資訊來玩系統遊戲的健保供應者和健保計畫追究責任。

司法部強調,目前案件僅止於指控責任歸屬尚未有定論。

