國會參議院周五測試表決通過總值1萬億元的基建計劃兩黨妥協方案,令方案可以提上全院審議,然後作出修訂,期望可以在8月國會休會之前達成方案最後的版本。

由於參議員要解決一些寬頻上網的細節問題,1萬億元的基建計劃方案押後到周五做測試表決,結果16名共和黨人加入50名民主黨人的陣營,以大多數票贊成通過方案,下一步提上參議院全院審議,然後經過辯論之後作出修訂。

這個修訂過程,需要60票的大多數才可以過關,預計最快可能在週末國會休會前,表決修訂之後的最後版本。

這個基建計劃方案的要點包括5,500億元新的開支,建議投入運輸、電力、水利和寬頻上網等項目的建設,參議院共和黨人最關注的是如何支付這些龐大規模基建開支。

