香港首宗國安法案件 唐英傑囚9年停牌10年

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香港首宗國安法案件，被告唐英傑煽動分裂國家及恐怖活動罪罪成，合共判監9年，不獲減刑。法庭說刑罰是要震懾全社會。

還柙超過一年的唐英傑由囚車押送到高等法院，三名指定法官在判詞指出判刑的必要目的是對全社會達到震懾效果。先說煽動他人分裂國家罪，判詞指被告不是在示威者中靜靜地舉起口號，而是刻意挑戰警方防線，吸引更多人留意他的「光時」旗幟。

當日七一是國安法實施後首天，認為被告的行為屬情節嚴重，根據條文可判處5至10年監禁，以6年半為量刑起點。至於恐怖活動罪，辯方指被告只是魯莽駕駛，法官認為事實正正是相反，他非但沒有在防線前停車，更加速撞向警員，認為他是有計劃傷害警員，電單車作為他的致命武器，警員及其他人沒有受重傷只是幸運。

任何人透過恐怖活動威嚇公眾以圖實現政治主張都要被譴責及嚴懲，被告的政治主張是分裂國家，罪行更重，因此以監禁八年為量刑起點。判詞說兩項控罪涉及不同行為及元素，考慮後決定部分刑期分期執行，最終判監9年，另外須停牌10年。

判詞又指被告有表達悔意但沒有認罪，不能作為求情理由，基於其罪行嚴重，被告過往的良好品格沒有減刑價值。雖然法庭同情被告的家人，母親年事已高、外婆身體不好，但被告作為家庭支柱，這是他犯罪前應考慮的事情，不能成為求情理由。

唐英傑聽到判刑後表現冷靜，但旁聽的親友激動落淚、互相擁抱安慰。

保安局局長鄧炳強對首宗國安法案件判刑表示歡迎，會研究判詞，考慮採取下一步行動。

鄧炳強說：「這個『光時』口號可以有港獨意思，亦可以有將香港國家分裂出去的含義，法庭亦提及當日被告行為是煽動分裂國家，亦都提及行為挑戰警隊所代表的法律和秩序。一個不想危害國家安全和分裂香港的人不會無緣無故說這些口號，如果說這些口號，你就要考慮承受所帶來的法律責任。」

全國人大常委譚耀宗回應首宗國安法案件判刑，指有人肆意挑戰國安法就要承擔刑事責任，希望今後要盡量避免有顛覆、分裂的行為。

譚耀宗說：「希望這次裁決能起警示作用，希望不要再挑戰、觸犯國安法（你認為九年刑期合理嗎？）我本來就不希望再有這些情況出現，再有牴觸、違反國安法情況出現。」

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