美國第一夫人Jill Biden出訪夏威夷時左腳踩到異物,已成功做手術移除。

她的發言人指,周末Jill Biden到夏威夷出席兩場官方活動前,曾在當地海灘步行,期間左腳踩到異物,卡住在腳內,周四在馬里蘭州一間軍方醫院經手術移除異物。

當天總統拜登宣布,加強新型肺炎疫苗接種措施後,乘直升機前往醫院陪伴妻子,和記者說笑指有「重要約會」,再不去見太太就會「很麻煩」。

