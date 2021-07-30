奧克蘭家橋驛社聘請社區大使巡邏華埠（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）家橋驛社聘請社區大使巡邏華埠，希望加強華埠治安，保護長者和居民，並跟社區和居民建立良好關係。

家橋驛社這幾名身穿綠色背心的社區大使，在星期一至五清晨5點幾至下午4點，會分批巡邏華埠Webster街至Oak街，以及6街至10街，主要工作是協助化解一些街頭上的衝突，對有困擾的人進行勸阻，以及為緊張情況降溫。

社區大使akhone Lasaphangthong說：「有時遇到精神病發作的人士，我們會傾聽和了解其需要，好多時他們只想要水和食物，這些我們的汽車裡都有，隨時準備派發，所以這類情況很容易處理。」

社區大使Somsak Uppasay說：「我們工作期間會確保你的安全。」

社區大使也會清洗街道和塗鴉，又會幫助長者、罪案受害人或無家可歸者等，但是指出，他們不會取代警察工作，不會使用武器和執法。

社區大使接受過訓練，懂得CPR心肺復甦急救、自衛、理解同辨認心理創傷症患者的行為等，他們過去幾個月已經投入工作。

家橋驛社表示，從奧克蘭市府防止罪案部門獲得大約75,000元資金，試驗性推行這個社區大使項目。

過去幾個月，奧克蘭發生多宗針對亞裔的仇恨事件及暴力罪案，政府和不同社區組織和機構都出力，希望制止這些罪案，現時華埠都有其他義工志願性巡邏華埠，出一分力防止罪案。

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