美國確診數字比上周增65% Pfizer稱打加強針可提升保護力（視頻）

印度Delta變種病毒在美國導致病例飆升,現在的確診數字比上個7天平均值增加了65%,Pfizer聲稱,打加強針能夠大大提升保護力,但聯邦醫務總監則認為,此事必須謹慎考慮。

前巴爾的摩衛生專員Leana Wen醫生說:「疫苗接種遇到困難,我們已看到後果,即是看到全國各地病例激增。」

CDC表示,有證據指出,已接種疫苗的人,仍然可能會將病毒傳播給他人。

Pfizer公司現在計劃,最早在8月申請當局授權緊急使用第三劑疫苗。

Pfizer聲稱,最新數據顯示了打加強針,可以有效防護Delta變種病毒,但美國醫務總監Vivek Murthy認為暫時沒必要。

Murthy說:「此刻我想說清楚,人們不需要去打加強針。」

Murthy表示,政府已經與Pfizer討論關於加強針的研究,但是否推薦第三劑疫苗,則取決於CDC和FDA的決定。

Murthy說:「最終是否打加強針,取決於集體信息,目前不建議大規模注射第三劑。」

大約有3分之1的有資格接種疫苗的美國人沒有接種,CDC預計確診人數和住院人數,以及死亡人數,在接下來的四週內可能會增加。

