專訪小提琴大師林昭亮 談台北大師星秀音樂節（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

小提琴大師林昭亮（Cho-Liang Lin）接受本台專訪，談他所創辦的台北大師星秀音樂節，這位音樂大師非常注重培養年輕一代的音樂家，林昭亮表示，疫情對古典音樂界造成嚴重打擊，對於感到灰心的學生或演奏者他有什麼勉勵？而這位小提琴大師

有沒有試過不想練琴呢？

林昭亮在台灣出生，5歲開始學拉小提琴，12歲的時候，他到澳洲跟隨名師學習，15歲時，他獨自一人到紐約Juilliard音樂學院。

1980年代，林昭亮開始他的演奏生涯，與多個世界著名的交響樂團合作演出，他目前是德州休斯敦Rice大學音樂學院的小提琴教授。

林昭亮重視教育和培養音樂家，因此創辦了台北大師星秀音樂節，今年因為台灣疫情關係，移師到舊金山（三藩市）灣區舉行，18位頂尖的音樂家，親身教導48名出類拔萃的音樂學生，並且會同台演出。

學音樂的人難免有時候感到灰心厭倦，尤其在疫情期間，林昭亮表示很能夠理解。

林昭亮說：「我跟大家學音樂的人講，我覺得做任何音樂上面的研究，只能在網上面上課的話，非常不容易，所以有任何年輕的學琴者感到灰心的話，你們不是唯一的，職業音樂家也有灰心，最高等的音樂學院的學生也有灰心，這個是一個很自然的現象。」

林昭亮說：「但是如果你真的熱愛音樂的話，我希望你還是有一個很強的決心，繼續去找不同的來源，就是這個靈魂和動力，你需要有一點刺激的來源，所以大家如果感到灰心的話，找一個好的音樂會去聽聽，做一個現場觀眾，也是很好的幫助。」

林昭亮音樂歷程之中，有沒有試過不想練琴呢？

林昭亮說：「我小的時候當然有，不是灰心不灰心，就是有時候不聽話，想偷懶，這是小朋友比較正常的現象，可是我一直熱愛音樂，所以我覺得如果自己，如果沒有把琴練好的話，會感到過不去，心理上會對自己有點失望，所以我很小的時候，就可以把琴拋在一邊，那麼久的時間不用，但是我覺得每個人都會有這種，面對這種平靜的狀態，對不對，平靜是一種很重要的過程，但是你必須要有很好的想法，很強的決心，要衝過這種平靜的狀態。」

他對這次舉行的音樂節還有另一個期許。

林昭亮說：「我們不能被這個疫情壓下去，那就沒有聲音了，我覺得人類是需要有聲音，需要有力量，讓我們的靈魂，更有生活上面的意義，音樂是一個最好的營養品，所以我覺得這一次音樂會，這個音樂節能由台北搬到舊金山灣區的演奏廳，替大家做一個教育活動，對我來講，不光是意義重大，也許是全世界唯一能做到的一個音樂節。」

台北星秀音樂節第一場音樂會，也是唯一一場公開售票的音樂會，周五晚在史丹福大學的FROST露天劇場舉行，購票詳情可上網http://taipeimaf.com查詢。

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