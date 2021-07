專訪小提琴大師林昭亮 談台北大師星秀音樂節（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

小提琴大師林昭亮(Cho-Liang Lin)接受本台專訪,談他所創辦的台北大師星秀音樂節,這位音樂大師非常注重培養年輕一代的音樂家,林昭亮表示,疫情對古典音樂界造成嚴重打擊,對於感到灰心的學生或演奏者他有什麼勉勵?而這位小提琴大師

有沒有試過不想練琴呢?

林昭亮在台灣出生,5歲開始學拉小提琴,12歲的時候,他到澳洲跟隨名師學習,15歲時,他獨自一人到紐約Juilliard音樂學院。

1980年代,林昭亮開始他的演奏生涯,與多個世界著名的交響樂團合作演出,他目前是德州休斯敦Rice大學音樂學院的小提琴教授。

林昭亮重視教育和培養音樂家,因此創辦了台北大師星秀音樂節,今年因為台灣疫情關係,移師到舊金山(三藩市)灣區舉行,18位頂尖的音樂家,親身教導48名出類拔萃的音樂學生,並且會同台演出。

學音樂的人難免有時候感到灰心厭倦,尤其在疫情期間,林昭亮表示很能夠理解。

林昭亮說:「我跟大家學音樂的人講,我覺得做任何音樂上面的研究,只能在網上面上課的話,非常不容易,所以有任何年輕的學琴者感到灰心的話,你們不是唯一的,職業音樂家也有灰心,最高等的音樂學院的學生也有灰心,這個是一個很自然的現象。」

林昭亮說:「但是如果你真的熱愛音樂的話,我希望你還是有一個很強的決心,繼續去找不同的來源,就是這個靈魂和動力,你需要有一點刺激的來源,所以大家如果感到灰心的話,找一個好的音樂會去聽聽,做一個現場觀眾,也是很好的幫助。」

林昭亮音樂歷程之中,有沒有試過不想練琴呢?

林昭亮說:「我小的時候當然有,不是灰心不灰心,就是有時候不聽話,想偷懶,這是小朋友比較正常的現象,可是我一直熱愛音樂,所以我覺得如果自己,如果沒有把琴練好的話,會感到過不去,心理上會對自己有點失望,所以我很小的時候,就可以把琴拋在一邊,那麼久的時間不用,但是我覺得每個人都會有這種,面對這種平靜的狀態,對不對,平靜是一種很重要的過程,但是你必須要有很好的想法,很強的決心,要衝過這種平靜的狀態。」

他對這次舉行的音樂節還有另一個期許。

林昭亮說:「我們不能被這個疫情壓下去,那就沒有聲音了,我覺得人類是需要有聲音,需要有力量,讓我們的靈魂,更有生活上面的意義,音樂是一個最好的營養品,所以我覺得這一次音樂會,這個音樂節能由台北搬到舊金山灣區的演奏廳,替大家做一個教育活動,對我來講,不光是意義重大,也許是全世界唯一能做到的一個音樂節。」

台北星秀音樂節第一場音樂會,也是唯一一場公開售票的音樂會,周五晚在史丹福大學的FROST露天劇場舉行,購票詳情可上網http://taipeimaf.com查詢。

