【有線新聞】

美國疾控中心(CDC)報告指,無論有否接種新型肺炎疫苗,都一樣容易傳播Delta變種病毒。

美媒披露疾控中心未公開的報告,指已完成接種被害人的人仍有可能感染病毒。雖然疫苗能防範嚴重病徵,但如果感染在印度發現的Delta變種病毒,不論患者有否打針,體內病毒量都差不多,即是對其他人的傳染風險一樣高。

當局又形容Delta變種病毒,傳染力高如水痘,計劃稍後公布這份報告以推動修改防疫指引,建議完成接種疫苗人士,在室內、學校內仍應戴口罩。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。