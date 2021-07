拜登政府要求聯邦僱員必須出示接種證明 否則長期接受檢測

【KTSF 張麗月報導】

繼州長要求州政府僱員打疫苗針之後,拜登政府也要求聯邦僱員必須證明打了疫苗針,未打針的人要戴口罩,以及定期接受病毒檢測,但美國軍方就例外。

聯邦財政部發表聲明說,總統拜登呼籲州政府美屬領地和地方政府,向還未打疫苗針的人給予100元作為獎勵,以催谷提高疫苗接種率。

財政部隨時向州和地方政府提供技術援助,以便有效使用資金來支持提高社區的疫苗接種率。

在所有年齡組別中,目前全美約有57.1%人士已打齊針,要達到群體免疫,專家認為疫苗涵蓋率必須至少有75%。

根據聯邦疾病防控中心(CDC)資料顯示,今年至今,99.2%染疫死亡個案都是發生在還未打疫苗針的人身上,州長已經開始要求州政府僱員打針,拜登政府也要求聯邦僱員必須證明打了針,未打針的人要戴口罩,以及定期接受病毒檢測。

白宮也要求所有聯邦機構在室內要戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。