舊金山市參議會大比數通過在訪谷區再開設大麻店（視頻）

舊金山(三藩市)市參議會周二以10對1票,大比數表決通過在訪谷區的Leland Ave夾Bayshore Blvd街口開設大麻店。

代表訪谷區的市參事華頌善(Shamann Walton)表示,今次的提案不是討論大麻應否合法化,又或者是否對少數族裔不公義的問題,他表示,舊金山幾年前通過大麻合法化,現時也是管制最嚴格的行業。

他支持今次議案的原因是,不希望有另一間大麻店在更靠近社區開設,華頌善解釋,現時已有大麻店打算在靠近Leland街圖書館申請開店,他知道社區堅決反對這件事情發生。

華頌善說:「反對今次的大麻店,就會令另一間大麻店獲准在靠近你家門前開店,而且這個法案可以填補兩間多年來空置的店鋪*

他都指出,不會容許訪谷區開設過多的大麻店。

市參事陳詩敏Connie Chan都認同華頌善的決定。

陳詩敏說:「我覺得就大麻問題,仍然繼續要去了解,研究,和明白藥用大麻的用處,華人社區好需要多些資料*

唯一投反對票的市參事馬兆明(Gordon Mar)指出,該街口已經有過多的大麻店。

馬兆明說:「這個提案不符合規劃委員會提出的指引,會令該街口增加過多的大麻店*

周二會議中,大多數支持者都是太平洋島民,由於大麻店的申請人是太平洋島民,支持者覺得,作為太平洋島民能在舊金山創業的代表性很重要。

反對者當中有很多是華裔,他們都擔心大麻店影響未成年人士的健康和附近治安憂慮。

