CDC建議打齊針室內也要戴口罩 新指引未必人人會跟從（視頻）

聯邦疾控中心(CDC)周二建議打齊針的人室內要戴口罩,雖然疫情惡化,但未必人人會跟從新指引。

印度Delta變種迅速傳播,美國的疫情惡化,在大量和高傳播地區,CDC建議打齊針人士在室內公共場所戴口罩。

在疾控中心的官網上,紅和橙色的部分就是需要在室內戴口罩的地區,疾控中心也建議,學校內K到12年級所有人,不論有否接種疫苗都要戴口罩。

但CDC的建議會否改為強制要求,就視乎你住在哪裡,喬治亞州Savannah市長宣布重新實施強制口罩令,即時生效。

在南加州洛杉磯,本月初就已經重新實施口罩令,現在更要求市府員工要打針。

在阿肯色州,4月簽署的禁止強制戴口罩的法例周三生效。

在佛羅里達州Broward縣,一個關於口罩的校區教委會會議要改期,原因是抗議人士拒絕在會上戴口罩,又在外面燒口罩。

衛生專家解釋,戴口罩建議是基於印度變種所帶來的危險。

國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci/說:「科學沒有變,是病毒變了,我們對付的是不同的病毒。」

CDC表示,全國有3分之2的人住在高傳播地區,因此他們應該要在室內戴口罩。

