CDC建議打齊針室內也要戴口罩 新指引未必人人會跟從（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦疾控中心（CDC）周二建議打齊針的人室內要戴口罩，雖然疫情惡化，但未必人人會跟從新指引。

印度Delta變種迅速傳播，美國的疫情惡化，在大量和高傳播地區，CDC建議打齊針人士在室內公共場所戴口罩。

在疾控中心的官網上，紅和橙色的部分就是需要在室內戴口罩的地區，疾控中心也建議，學校內K到12年級所有人，不論有否接種疫苗都要戴口罩。

但CDC的建議會否改為強制要求，就視乎你住在哪裡，喬治亞州Savannah市長宣布重新實施強制口罩令，即時生效。

在南加州洛杉磯，本月初就已經重新實施口罩令，現在更要求市府員工要打針。

在阿肯色州，4月簽署的禁止強制戴口罩的法例周三生效。

在佛羅里達州Broward縣，一個關於口罩的校區教委會會議要改期，原因是抗議人士拒絕在會上戴口罩，又在外面燒口罩。

衛生專家解釋，戴口罩建議是基於印度變種所帶來的危險。

國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci/說：「科學沒有變，是病毒變了，我們對付的是不同的病毒。」

CDC表示，全國有3分之2的人住在高傳播地區，因此他們應該要在室內戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。